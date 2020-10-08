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Haberler Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "geçmiş olsun" paylaşımı

'tan "geçmiş olsun" paylaşımı

koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hakkında geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bakan Albayrak paylaşımında "Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geçmiş olsun paylaşımı
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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