Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geçmiş olsun paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.