Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020
Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "geçmiş olsun" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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