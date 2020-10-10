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Haberler Politika CHP’li Bodrum Belediyesi’nde atık isyanı

’li Belediyesi’nde atık isyanı

CHP’li Bodrum Belediyesi’nde atık isyanı
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Bodrum'da ihale sürecine girilmesiyle birlikte sözleşmesi devam eden şirketin atık ayrıştırma kutularını kaldırması üzerine ayrıştırdıkları atıkları bir arada atmak zorunda kalan Bodrumlular isyan etti. Bodrum Kent Konseyi, 4 aydır sonuçlanmayan atık yönetimi ihalesi nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. Atıklar, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirilebilme olanağını yitirmesinin yanında çevre ve görüntü kirliliğine de neden oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle hijyen koşullarının daha sıkı denetlenmesi gerekirken oluşan risk durumu, Bodrum sakinlerine pes dedirtti.

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