KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tokat gibi yanıt

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 8. cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarında mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime beş kala Türkiye makamlarınca adaylıktan çekilmesi konusunda tehdit edildiğini ileri sürdü. Akıncı'nın iddialarına başta KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı.

PARANOYA SİYASETİ YÜRÜTTÜ

KIBRISLI Türk ve Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emete Gözügüzelli'den Akıncı'nın açıklamalarına alkışlanacak bir cevap geldi. Gözügüzelli, "5 yıldır paranoya siyasetini ülkeye taşıdınız. Oturduğunuz makamı Avrupa'dan aldığınız eğitimlerle laboratuvara çevirdiniz. Kıbrıs Türkü'nün hava, kara ve deniz hukuku kapsamındaki hangi hakkını uluslararası alanda dile getirdiniz?" diye sordu. KKTC seçimlerinde 11 aday yarışacak.