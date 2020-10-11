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Haberler Politika KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor

'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre yarışı önde götürüyor

'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve değişikliği halkoylamasında oy verme süresi doldu. 'nın açıkladığı ilk verilere göre, UBP lideri yarışı önde götürüyor.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor

11.10.2020, 19:57

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kuzey Kıbrıs'ta bugün yapılan ve 7'si bağımsız, 4'ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. YSK'nın web sitesi üzerinden duyurduğu ilk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73'ü açıldı. Bu sandıklarda 9 bin 33 oy geçerli, 314'ü geçersiz oy sayıldı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:

Ersin Tatar %33.09 - 2989

Tufan Erhürman %21.91 - 1979

Erhan Arıklı %4.66 - 421

Fuat Çiner %0.24 - 22

Arif Salih Kırdağ %0.35 - 32

Ahmet Boran %0.06 - 5

Mustafa Ulaş %0.03 - 3

Alpan Uz %0.14 - 13

Kudret Özersay %5.58 - 504

Mustafa Akıncı %28.00 - 2529

Serdar Denktaş %5.93 – 536

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