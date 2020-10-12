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Haberler Politika “15 Ekim’den itibaren açıklayacağız”

’den itibaren açıklayacağız”

“15 Ekim’den itibaren açıklayacağız”
Giriş Tarihi: 12.10.2020

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'den itibaren korona virüs semptomu göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacaklarını ve bu verileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşacaklarını söyledi. Daha önce semptomu olmayan vakaların günlük paylaşılan korona virüs tablosunda yer almadığını ve bu konuda yanlış algı yaratıldığını belirten Bakan Koca, "Kesitsel taramalarda semptom yok. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız" dedi.

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