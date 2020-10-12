BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2020