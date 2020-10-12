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Haberler Politika Orman yangınları yüreğimizi acıttı

Orman yangınları yüreğimizi acıttı

Orman yangınları yüreğimizi acıttı
Giriş Tarihi: 12.10.2020

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.

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