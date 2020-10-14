“Kılıçdaroğlu’nun seçim isteği sipariştir”

Partisinin grup toplantısında konuyla ilgili konuşan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği sipariştir, hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Kim aklına girdi, kimin dolduruşuna geldi? Sayın Kılıçdaroğlu, ülkemi ve milletimi canımdan aziz biliyorum. Senden ve zihniyetinden hiç hazzetmiyorum. seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, kimler ne vaat etti?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala'ya sempati duyduğunu da söyleyen Devlet Bahçeli, "Bu sempatinin altında Sorosçuların desteğini almak mı var? Biz sahibinin sesini merak ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu sen kim Kapalı Maraş'a yabancısın, sana bakıp bakıp üzülüyorum. Hep çalışmadığın yerden sorularla karşılaşıyorsun. Söz gümüşse sükut altındır, sus da kazan. Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Seçim derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP seçimlerin zamanında yapılmasında, 2023 yılı Haziran ayında yapılmasında kararldır. Erken seçim boşuna nefes israfıdır. 2023'te adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.



'İBLİSİN ÇOCUKLARI İHANETİN ÇAKALLARI'

MHP lideri Bahçeli, terör örgütü tarafından çıkarılan yangınlarla ilgili olarak da çok sert konuştu. "Ormana kast eden vatana kast etmiştir" diyen Bahçeli, "Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kimler sabotaj yaptıysa cezalandırılmaları kaçınılmazdır. Bölücü terör örgütü 2019 yılında "Ateşin çocukları" örgütünün kurulduğunu duyurmuştu. İlk eylemleri 11 Temmuz 2019'daki Fethiye'de görülmüştü. Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Bu şerefsizlerin yaktıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır" diye konuştu.