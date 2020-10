İşgal ettiğin topraklardan çekil

Ermenistan'ıN bir terör örgütü gibi davranarak sivil noktalara gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonu ile farklı bir boyut kazanan gerilim sürerken, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başkanı Ertan Çevik'ten Ermenistan'a kınama geldi.

'HAİNCE SALDIRIYORLAR'

Bundan 30 yıl önce de Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden ve birçok sivilin hayatını kaybettiği Hocalı Katliamı'nı gerçekleştiren Ermenistan'ın politikalarını eleştiren Çevik, Yeni Asır'a konuştu. Ermenistan'ın haince sivil bölgeleri hedef aldığını anlatan Başkan Ertan Çevik, "Dünyamız ve bölge ülkelerinin barışa, sevgiye, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir salgın döneminden geçerken Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalardan ve can kayıplarından dolayı üzgünüz. Can kayıplarının artmaması için saldırıların durması, bölgede ve halklar arasında bir an önce barışın ve esenliğin egemen olması için dua ediyoruz. 30 yıl önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden ve Hocalı Katliamı gibi sivil katliamlara imza atan Ermenistan'ı kınıyoruz. Savaşa tamamen karşı olmamıza rağmen Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunması dünyasal olarak anlaşılabilir bir durumdur. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini, daha fazla ölüm ve yaralanmalara sebep olmamasını bekliyoruz. Ayrıca iki ülke arasında barışın bir an önce tesis edilebilmesini arzuluyoruz" açıklamasını yaptı.



8 KÖY DAHA KURTARILDI

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, Füzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köyleri ve Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tagaser köylerinin kurtarıldığını kaydetti.

TOLGA TEKİN