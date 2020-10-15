Işıklı darbe imasına istifa çağrısı

Anayasal sistemin koruyucusu olması gereken AYM'nin üyesi Engin Yıldırım'ın darbe çağrısı içeren "ışıklar yanıyor" tweeti gündeme oturdu. Yıldırım, tepkiler üzerine paylaşımını silip yeni bir paylaşım yaparak "Hukukun ışığını kastettim" ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmasının ardından yaşanan bu gelişmeye tepkiler çığ gibi büyüdü. Yıldırım'a birçok kesimden istifa çağrısı yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılanması yönündeki açıklamaları ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çıkışının ardından gelen bu paylaşımın zamanlaması da manidar bulundu.

AYM: KURUMSAL GÖRÜŞ DEĞİL

Tartışmaların büyümesi üzerine AYM'den, "AYM üyesinin kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki görüşler AYM'nin kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" denildi.

LÜZUMSUZSA MİLLET KAPAR

Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösteren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da millet iradesidir. Gerekirse o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Milletin vesayete ihtiyacı yoktur. Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" dedi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı paylaşımla Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi. Şahin, "Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahim" dedi.



GÖZLER AYM'DE

YILDIRIM'IN tepki çeken paylaşımı ile ilgili gözler dün Berberoğlu gündemiyle toplanan AYM'nin nasıl bir adım atağına çevrildi. 3.5 saat süren toplantıdan karar çıkmadığı öğrenilirken AYM'nin Yıldırım'ın üyelikten çekilmesini sağlayabileceği konuşuluyor. AYM üyelerinin yargılanması ve disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler Mahkemenin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da düzenleniyor.



YILDIRIM'IN DİKKAT ÇEKEN KARİYERİ

YAPTIĞI darbe imalı paylaşımla tepki toplayan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın mesleki kariyeri de oldukça dikkat çekici. Mahkemenin 'hukukçu' olmayan tek üyesi olan, lisans ve yüksek lisansında da hukuk okumayan Yıldırım, şaşırtıcı bir şekilde AYM üyeleri arasında yer aldı. AYM'de hukuk mezunu olmasa da tüm üyeler Sayıştay ya da Danıştay gibi kurumlarda geçmişi bulunan isimlerden seçiliyor. Yıldırım ise böyle bir kamu kurumunda da çalışmamakla birlikte 36 yaşında iktisat profesörü olmuş bir isim. Lisans ve yüksek lisansını İngiltere'de tamamlayan Yıldırım, Türkiye'ye döndükten sonra FETÖ'cü Adil Öksüz'ün de görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde çalıştı. 2010 yılında ismi YÖK tarafından AYM üyeliği için önerilen Yıldırım, bu göreve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atandı. 2015'ten 2019'a kadar Başkan Zühtü Arslan'ın yardımcılığı görevinde bulunan Yıldırım'ın görev süresi 2022'de sona eriyor.