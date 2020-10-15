Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebinin arka planı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Erken seçime karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun birden seçim çağrısı yapması kulisleri hareketlendirdi.

Kemal Bey'in neden erken seçim istediğinin arka planına bakalım...

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP ittifakının etkisiyle başarı elde eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim isteyip istemediğine ilişkin sorulara karşı çıkıyordu.

Aziz milletin seçimlerden bıkmasından çekindiği için, karşı çıkmak zorunda kalıyordu ama aslında erken seçim rüyası görüyordu. Ona göre ekonomi batacaktı, Amerika-Avrupa iktidarı sıkıştıracaktı, sokaklar hareketlenecekti, Başkan Erdoğan seçime gitmek zorunda kalacaktı. Kapalı toplantılarda, halkın sokağa çıkmasından medet umuyordu, AK Parti'nin oylarının eriyeceğini bekliyordu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için parti kurmuşlardı. Kılıçdaroğlu'nun yüzü gülüyordu. Fakat bir türlü Cumhur İttifakı'nın oyları düşmüyordu.

Vakit geçtikçe, hem parti içinde hem de cumhurbaşkanlığı için kurduğu oyun planı bozuluyordu. Vakit geçtikçe CHP'YE HAKİM OLAMIYORDU. Her geçen gün elinden ipleri kaçırıyordu.

CHP ÜZERİNE KURGULANMIŞ

MUHALEFET CEPHESİ DAĞILMA

İŞARETLERİ VERİYORDU.

HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkıp ortalığı dalgalandıracak diye beklerken, PKK'nın siyasi kolu ve CHP'nin ortağı HDP karışıyordu.

Vakit geçtikçe CHP içindeki ulusalcı-Kemalist kanadın önde gelen ismi Muharrem İnce geziler yapıyordu.

CHP'nin vitrinine iyice yerleşen HDP seviciler yüzünden partide az sayıda kalan Atatürkçü vekiller sıkıntılarını dile getirmeye başlamıştı. Kulislerdeki bazı konuşmalara göre Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin başarısız olacağını gördü.

Henüz seçmenin açtığı kredi devam ederken bir fiyasko yaşanmadan ülkeyi seçime götürmek istedi. Kılıçdaroğlu bir yandan parti içindeki hizipleri bir arada tutmaya çalışırken öte yandan ittifak ortakları İYİ Parti ve Saadet, HDP sevicilerden kaçma hazırlığına hız vermişlerdi.

Bunlar eksikmiş gibi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu listelerini çiziyor, HDP sevicilikte sınır tanımıyor, küstah tweetleri unutulmamışken, "Atatürk demem" diyen, "CHP seçime hazır değil" diye konuşan bir il başkanı karşısında eziliyor, büzülüyordu. Durum kendi açısından çarşaftı.

Cumhur İttifakı eriyecek rüyası görürken, kendi ittifakı dağılma noktasına evriliyordu. HDP ile ilgili başlayan ikinci dalga, Kobani soruşturmasının İYİ Parti ile Millet İttifakı arasında çatlamaya yol açmasından endişe etmeye başladı.

Çare aramaya başladı. Vakit geçtikçe daha berbat duruma düşmeden, antrenörü eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışarak önce Gül'ün kurduğu Ali Babacan'ın partisine giderek güya 'ittifakı genişletiyor' havası verdi, "Yeni kurulan partileri erken seçim kartını kullanarak yanında tutmak istiyor" görüşüne sarıldı.

Cumhur İttifakı'nın Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nı değiştirmek için yapılacak değişiklikler, yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi, yüzde 1 olan partilerin dahi Meclis'te temsil edilmesiyle ilgili formüller de Kılıçdaroğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdı. VE KILIÇDAROĞLU ERKEN SEÇİM İSTEMEK ZORUNDA KALDI.

Hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında tam destek vererek dimdik duran, seçimler 2023'te yapılacak diyen MHP lideri Devlet Bahçeli üzerinden erken seçim istedi. Aklınca, halkın gözünde daha etkili olacağını düşünerek.



CEVABI MHP'Lİ AKÇAY'DAN

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Bahçeli erken seçim ilan etsin" açıklaması yaptığını ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, "Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu, SİYASİ ALZHEIMER hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin" dedi.



ERKEN SEÇİM ARİTMETİĞİ

Anayasa 116'ıncı madde: TBMM'de erken seçim kararı beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.

(Şu anda Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da 360 rakamını bulamıyor.) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

MECLİS'İN YENİ ARİTMETİĞİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER

SAYISI: Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367, bu sayı yeni sistemde 400 olacak.

REFERANDUM KARARI: Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.

YÜCE DİVAN: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 vekilin desteği gerekiyor.



BAŞARILARI GÖLGELEMEK İÇİN

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm birimlerini alarma geçirip, diplomatik-siyasal-ekonomik temaslar yürütüyor çok başarılı bir strateji oluşturmuş, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GİBİ ANADOLU'YA

UZANAN ELLERI KIRMAK İÇİN

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor zaferlere limon sıkıyor.

"HAÇLI-SİYONİST PRANGALARI

BİR BİR KIRAN BAŞKAN ERDOĞAN

LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE'Yİ

DURDURMAK İÇİN TER AKITIYOR.

Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiriyor.

Doğu Akdeniz'i parselleyen ikinci Sevr haritalarını yırtıyor. Aziz Milletimiz de gururla destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu memnun değil. Başarılara gölge etmenin peşinde. Derdi imanı, iktidarı yıkmak, istikrarı bozmak.

Irak'ta, Suriye'de İKİNCİ İSRAİL KURMANIN TEZGAHLARI KURULUYORDU.

Başkan Erdoğan, Türk Ordusu neşter attı. Kemal Bey memnun olmadı.

Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'da BEKA HATTI TAHKİM EDİLDİ. Kemal Bey rahatsız. Başkan Erdoğan, enerjide TÜRKİYE EKSENİ koyarak, yeni yüzyılın BÜYÜK TÜRKIYE'SİNİ ilan ediyor.

Kemal Bey, CHP polit bürosu panik içinde. Ne yapsak da, bu zafere limon sıksak derdinde. Güçlü Ekonomi, Güçlü Ordu, Akdeniz-Karadeniz'e hakim olan dev limanlarıyla, SAKARYA DENİZ HAVZASINDA DOĞALGAZ REZERVLERİNİN keşfiyle, ENERJİDE MERKEZ ÜLKE olmanın gurur ve heyecanını Azız Millet yaşıyor, Kemal Bey'in polit bürosu, ne yapacaklar diye ABD'ye, Avrupa'ya bakıyor. Pandemiden ekonomiler sarsılıyor, Türkiye de büyük etki altında, hükümet ekonomik paketlerle sıkıntıları azaltmak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geleceğin kapılarını açacak reformist kararlarla gece gündüz mesai yapıyor. CHP'nin asilzadesi, IMF valisi Kemal Derviş'in sağ kolu Faik Öztrak Berat Albayrak'a saldırarak, moralini bozma derdinde. SAKARYA ENERJİ HAVZASINDA gaz bulunuyor, Kemal Bey'in ekibinde ne ses, ne nefes VAR. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 'bir damla petrol, insan kanından daha değerlidir' diyen Avrupalıların, LOJİSTİK ÜSSÜ OLMAKTAN ÇEKİNMİYOR. RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE HALKALARINI

BİR BİR KURMASINDAN ÇOK

RAHATSIZ. 21'inci yüzyılda, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE hedefine Aziz Milletin kucakladığı Başkan Erdoğan adım adım yaklaşıyor. Engel olmayın, takoz koymayın, kepaze Batı liderlerinin gözünün içine bakmayın.