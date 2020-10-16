CHP lideri, Kaftancıoğlu’ndan neden çekiniyor?

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanı. O kadar çok gaf yapıyor, sinirleri bozan tweetler atıyor, adeta CHP'nin eş genel başkanı gibi davranıyor, genel başkanının karizmasını çekinmeden çiziyor, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP seviciliğinde sınır tanımıyor, Marksist Leninistlere yakınlık duyuyor, Atatürk'ün kurduğu CHP'de, 'Ben Atarürk demem' cüretini gösteriyor, Azerbaycan'ı işgal eden Ermenistan'a dostluk mesajları gönderiyor. Bu kadar rezalete, gafa, sinir bozucu açıklamaya imza atmasına karşın Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu görevden alamıyor. Dokunamıyor. Neden acaba? Kamuoyu merak ediyor. Bir tuhaf iş var ortada. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'ndan korkuyor mu? Kaftancıoğlu'nun gücü nereden geliyor? KAFTANCIOĞLU'NUN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, 'CHP MÜZE OLSUN' DİYE YOLA ÇIKAN, DENİZ

BAYKAL'IN FETÖ KASET OPERASYONUYLA GENEL BAŞKANLIĞA GETİRİLEN KEMAL KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE CHP'YE GİREREK, PARTİNİN DÜMENİNE GEÇEN 10 ARALIK KADROSU'NUN ÖNDE GELENİ OLMASIDIR. İSTANBUL İLBAŞKANI OLMASINI SAĞLAYAN CHP TEŞKİLAT BAŞKANI, KLIÇDAROĞLU SONRASI GENEL BAŞKANLIĞA HAZIRLANAN OĞUZ KAAN SALICI'NIN SAĞ KOLUDUR.

10 ARALIKÇILAR'IN DEKLARASYONU

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin çağrısıyla İstanbul Dedeman Oteli'nde 10 Aralık 2005'te yapılan toplantıda, CHP'ye seçenek olacak "yeni parti" kurmak üzere bir araya geldiler. Yeni Anayasa hazırlamışlardı. "Türk" sözcüğünü beğenmiyorlar, "Türkiye yurttaşlığı'nı gündeme sokuyorlardı. Anayasal yurttaşlık bilinci yerleştirilmeli, siyasal haklarda Türk yerine yurttaş denilmeli görüşündeydiler. FEDERATİF YAPI İNŞA ETMEYİ

PLANLIYORLARDI; "Yeni anayasada aşırı merkezi yapıdan uzaklaşılması, merkezi siyasal otoriteyi dengeleyici mekanizmalar oluşturulması sağlanmalıdır" diyorlardı. 'Atatürk tartışılmalıdır' denilerek Mustafa Kemal üzerinde durmayı planlıyorlardı. (Yıllar sonra 10 Aralıkçı Canan Kaftancıoğlu bunu yaptı.) Taslağı hazırlayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı, son olarak, İstanbul Sultan Ahmet Camisi'nin de müze olmasını teklif eden Prof. İbrahim Kaboğlu'ydu. 10 Aralıkçıların yıldız ismi, Oğuz Kaan Salıcı'yı önce İstanbul İl Başkanı yaptırdılar. Bugün CHP Teşkilat Başkanıdır Salıcı. 10 Aralıkçıların beyni, Prof. Dr. Burhan Şenatalar anlattı: "Türkiye'de sol başlığı altında iki kanal var şu anda. Bir tanesi daha merkeziyetçi, daha otoriter ve AK Parti'yi sandıkta yeneceğine inanmayan, bu konuda kendine de halka da güvenmeyen, bilakis halkın çıkarlarını bir sepet uğruna satabilecek insanlar olarak gören ve hala 'Solcuyum' diyen bir kanal. Diğeri de daha özgürlükçü, ama oy alamayan, yüzde 1'leri aşamayan bir kanal. Demek ki Türkiye'de solun kitlelerle buluşabilmesi ve bir seçim başarısı elde edebilmesi için mutlaka yenilenmesi, değişimden geçmesi şart. Bu yenilenme CHP içinde gerçekleşebilecek bir yenilenme değil. Sol için yeni bir sayfa, ancak CHP dışında açılabilir." 10 Aralık Hareketi umduğunu bulamadı, partileşemedi, bugün CHP'yi yönetmeye başladı.

KAFTANCIOĞLU'NUN SON 2 OLAYI

1) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 26 Temmuz'da yapılan CHP Kurultayı'nda, çok ilginçtir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini çizdirdi. CHP 37. Olağan Kurultayı'nda dört genel başkan yardımcısı PM'ye giremedi. 9 isim ise Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek PM üyesi olmayı başardı. Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu 848 oy alırken, yeterli oyu alamayan Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya liste dışı bırakıldı. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu 4 ismin Genel Başkan Yardımcılığı görevleri sona erdi. Kaftancıoğlu, Özkan'a karşı liste hazırladı. Seçimler bittikten sonra bombayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu patlattı, 'listeyi çizdiren benim" dedi. Kaftancıoğlu, kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirterek, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun listesini çizdiren gizli toplantıyı İzmir Çeşme'de bir otelde, Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın talimatıyla Canan Kaftancıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in organize ettiği ortaya çıktı. Toplantıya, 15 vekil ve 20 il başkanı katıldı. Bu toplantıda Tuncay Özkan'ı sevmeyen Kaftancıoğlu ve Tunç Soyer'in, İzmir eski İl Başkanı Nalbantoğlu'nu özellikle seçtirmeyi kararlaştırdıkları aktarıldı. CHP'nin başına geçmeye hazırlanan Salıcı'nın partinin etkili ismi Tuncay Özkan'ın Genel Başkan Yardımcısı olmasını engellediği, bu işin çok daha su kaldıracağı söyleniyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, listesini çizdiren Canan Kaftancıoğlu'na yine bir şey yapmadı. 2) CHP'de Atatürk tartışması: Kaftancıoğlu ve milletvekilleri karşı karşıya geldi, Kılıçdaroğlu yine sessiz kaldı. Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz köşe yazısında, 9 Eylül'de internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Türk siyasetinde örgütün yeri ve seçim güvenliği" konusunda yaptığı sunumda, "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını, bunun üzerine katılımcılardan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın "Atatürk'ün adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusunu yönelttiğini yazdı. Yılmaz yazısında, Kaftancıoğlu'nun da, "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" dediğini belirtti. Söz konusu yazının yayınlanmasının ardından aralarında İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Bedri Serter, Atilla Sertel, Kamil Oktay Sındır, Tacettin Bayır ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile bazı eski vekiller, Twitter'da Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiler. Atilla Sertel, "Atatürk diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır" mesajını paylaştı. Mehmet Ali Çelebi de, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra o demese ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" mesajını paylaştı.

ULUSALCI 10 ARALIKÇI AYRIŞMASI MI?

CHP kulislerinde Kaftancıoğlu'nun Atatürk yerine Mustafa Kemal ifadesini kullanmasında ve açıklamalarının tepki çekmesinde önemli nedenlerden birisi olarak, parti içindeki ulusalcı taban tarafından benimsenen bazı kavramlara karşı tavrı gösteriliyor. Kaftancıoğlu'nun daha önce de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesine, "militarist" bir yaklaşım olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı ve parti içinde yine tartışma konusu olan "Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" paylaşımında bulunduğu anımsatılıyor. Parti içindeki ulusalcılar, Kaftancıoğlu ve bazı parti yöneticilerinin de geçmişte içinde yer aldığı "10 Aralık Hareketi"nden geldiğine gönderme yaparak söz konusu isimleri, liberal ve HDP politikalarına yakın olmakla eleştiriyorlar. Adını, eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin çağrısıyla, Türkiye'de yeni bir siyaset tarzı ve söylemi oluşturulması için bir grup sol, sosyal demokrat yazar, aydın, siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla 10 Aralık 2005'te gerçekleştirilen toplantıdan alan "10 Aralık Hareketi" bugün aktif değil. Ancak halen CHP PM üyesi olan Burhan Şenatalar, Kaftancıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu isimler hareket içinde yer almıştı. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Kaftancıoğlu'nun, Mustafa Kemal ifadesini kullanmasının altında "siyasi bir kasıt ya da tercih olmadığı" gerekçesiyle hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapmadı.