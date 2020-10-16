Ermeni ordusu mezarlıklara saldırdı

HAKSIZ bir şekilde Azerbaycan topraklarını işgal eden ve tüm uyarılara rağmen ateşkese de uymayarak sivillere saldırılarını sürdüren Ermenistan, bu kez defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. Bölgeden isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AĞIR TAHRİBATA UĞRATTI

TOPUN isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermeni ordusu, 10 Ekim'de alınan ateşkes kararına da uymamıştı.



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın saldırısına sert tepki geldi. Ermenistan ordusunun insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, "Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir" denildi.