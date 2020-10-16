Gazi 1.7 milyonluk tazminattan feragat etti

Mahkemeye maddi tazminattan feragat ettiğini bildiren dilekçe veren Erduran, "Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim" dedi. Mahkeme de Erduran'a yasal faiziyle 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.



'HER ŞEY PARA DEĞİL'

Gazi Cengiz Erduran vicdanen çok rahat olduğunu belirterek, "İş kazası geçiren kişinin aldığı tazminat, bir gaziden daha fazla. Ben bu gerekçeyle dava açmıştım. Açtığım 120 bin TL'lik davaydı ama ben bu denli yüksek bir tazminat belirleneceğini tahmin etmedim. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım" dedi.