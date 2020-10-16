‘Yüz yüze eğitim en kısa sürede başlayacak’

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptı. "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır" diyen Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimiz tek tip eğitim yapmak yerine ihtiyaca göre farklı alanlara yönelmeye başladı. 2006 yılından sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800'ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz. YÖK Anadolu Projesi. Bu ad ile başlatılan çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu projeyi bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'81 İLE ÜNİVERSİTE KURDUK'

Türkiye'nin uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşadığını anlatan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu. Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitimöğretim veriyor" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende bireysel ve kurumsal çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görülen akademisyenlere ve üniversitelere "YÖK 2020 Üstün Başarı Ödüllerini" takdim etti.

ÜCRETSİZ EĞİTİM HAYALİ

Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade ederek, "Yurtların kapasitesinin artırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı.2006'dan sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800'ün arasında başaranlar olduğunu görüyoruz. Doğru stratejilerle doğru adımlar atıldığında dünya çapında neticeler elde ediliyor. Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşmış olması Türkiye'ye duyulan güvenin ifadesidir. Anadolu'nun dört bir yanında gurur abidesi olarak yükselen üniversitelere daha önem veriyoruz" açıklamasını yaptı.



'NE ERKEN SEÇİMİ!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmeye çalıştığı erken seçim tartışmalarına da değindi. Tüm uğraşlara rağmen Türkiye'yi rayından çıkartamamış olmanın hırsıyla yeni arayışlara girenlere göz kırpmak için çırpınanlar olduğunu gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Milletten alamadıkları gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların hevesini kursaklarında bırakacağız. Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidilmiştir? Bunlar kabile devletlerinin yaptıkları işlerdir. Gelişmiş olan, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran'ıdır ve 2023 Haziran'da seçim yapılacaktır" dedi.



'ZULÜM VARSA BİZ DURAMAYIZ'

Bölge gündemiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, zulme uğrayan ülkelerin daima yanında olacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Libya'da zulüm var. Suriye'de 910 km sınırımız boyunca zulüm var. Ne yapalım? Sessiz mi kalalım? Somali'de zulüm var. Seyir mi edelim? Azerbaycan'da Ermenilerin zulmü var. Onlar bizim kardeşlerimiz. Seyir mi edelim? Biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Biz durmaz ve orada da görevi yerine getirmenin gayreti içinde oluruz" açıklamasını yaptı.



'MÜJDE' AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı sondaj müjdesi açıklamasını da hatırlattı. Erdoğan, "İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizde çalışmaları, ilgili arkadaşlarımızla ben de takip edeceğim. Temennimiz yeni müjdeleri tespit eder ve oradan açıklarız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan 2020-2021 Akademik Yılı Açılışı'nda önemli açıklamalar