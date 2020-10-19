CHP’li Oran’dan muhtara mobbing

Whatsapp grubunda İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Cengiz Yaman ile belediyenin Park ve Bahçeler Müdürü Kürşat Yıldırım arasındaki tartışmaya müdahale eden Oran, muhtar Yaman'a "Kısa kes, haddini bil" diye tepki gösterdi. Oran, Yaman'ı yöneticisi olduğu gruptan da çıkardı.

'HADDİNİ BİL' DEDİ

BELEDİYE yetkilileri ve muhtarların ortak kullandığı Whatsapp grubu üzerinden mahalledeki çocuk parkı ve bir sitenin sorunlarıyla ilgili mesaj atan muhtar Cengiz Yaman, park ve bahçeler müdürünün eleştirel cevabını yeterli bulmayınca uyarıda bulundu. Bunun üzerine araya giren CHP'li Başkan Ekrem Oran, Yaman'a "Cengiz muhtar paylaştığını oku öyle paylaş sınırları zorlama. Sen mi görev öğreteceksin bize haddini bil" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine kendisini savunan Yaman, "Başkanım kötü bir şey mi yazmışım. Sınırın neyini zorlayacağım. Bir abi olarak söyleyeceğiniz bu mu? Yani asarız, keseriz. Devletin seçilmiş muhtarına yani sizin gibi seçilerek gelen bir şahsa söyleyeceğiniz en anlamlı kelime bu mu?" ifadelerini kullandı. Muhtara "Kısa kes", "Seviyesizsin" gibi ifadeler kullanan Oran, muhtarı Whatsapp grubundan da çıkardı.

'BENİ SAF DIŞI BIRAKTI'

YAŞANAN tatsızlık üzerine Başkan Ekrem Oran'ın cep telefonuna olayı tatlıya bağlamak için Whatsapp'tan direkt mesaj gönderen Yaman, ne bir cevap alabildi ne de gruba geri alındı. Tartışma üzerine Başkan Oran'ın mahalledeki hizmeti durdurduğunu belirten muhtar Yaman, "Bu zaman diliminde müdürlere özelden attığım mesajlara da cevap gelmedi. Hizmetlerden şikayet gelmeye başlayınca vatandaşlardan birini temsilci belirledi. Bizim yerimize devreye sokulan bu temsilci, sorunların fotoğrafını gerekli birimlerin müdürlerine gönderiyor. Başkan Ekrem Oran resmen bizi saf dışı bıraktı" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN