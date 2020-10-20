Mahkeme kurup yargılama yaptılar

Soruşturma dosyasına, şüphelilerin PKK/ KCK içerisinde "Değer Ailesi" (ölen ya da tutuklanan örgüt mensuplarının yakınları) olarak nitelendirilen şahısları belediyede işe almalarına ilişkin faaliyetleri girdi. BUNA göre, şüphelilerden Kars HDP İl Başkanı Cengiz Anli'nin Kars Belediyesi'nde herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen örgüt içerisindeki faaliyetleri doğrultusunda işe alımlarda etkin rol üstlendiği tespit edildi. Yine şüpheli Şevin Alaca'nın da ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarını işe alma çalışmalarında bulunduğu belirlendi.

PKK TOPLADI HDP DAĞITTI

HDP'NİN, Kovid-19 salgını kapsamında başlattığı Kardeş Aile Kampanyası'nı, PKK/ KCK'nın Avrupa Kürt Demokratik Toplum Kongresi'ne (KCDK-E) bağlı sözde Kürt Kızılayı ile koordineli yürüttüğü tespiti de dosyaya girdi. Bu kapsamda toplanan paraların, HDP ve HDP'li belediyeler aracılığıyla ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarına aktarıldığı belirlendi.

SÖZDE ÖRGÜT MAHKEMESİ

SORUŞTURMA dosyasında, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan 'Adalet Komisyonu'nun Kars'taki yapılanmasına da dikkat çekildi. Şüphelilerin, sözde yargı yapılanması içerisinde barıştırma ve yargılama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Bununla, PKK/KCK'nın 'Demokratik Özerklik' stratejisi kapsamında vatandaşların adli makamlarla irtibatları ortadan kaldırılarak, mevcut yargı sistemini devre dışı bırakma ve KCK sistemi topluma empoze edilerek KCK'nın toplum nezdinde itibar kazanmasının amaçlandığı belirtildi. 21 Mayıs 2020'de Kars Digor'da Kersolar ve Karadeniz aileleri arasında meydana gelen silahlı adam öldürme olayı ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un Adalet Komisyonu kapsamında görevlendirildiği ve bu kapsamda şüpheli Cengiz Anli ve Şevin Alaca'nın da olaya müdahil oldukları belirlendi.



KÖY VE MAHALLELERDE KOMİSYONLAR KURULMUS

YİNE soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın 'Demokratik Özerklik' stratejisi kapsamında Kars'ta köy ve mahalle komisyonları kurulduğu, şüphelilerden bazılarının KCK sözleşmesi hükümleri uyarınca şekillendirilen söz konusu komisyonlar içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şüpheliler, terör örgütüne yeni katılım yapan örgüt mensupları için düzenlenen yemin törenine ve canlı kalkan çadırına da katıldı.



AHMET TÜRK SERBEST BIRAKILDI

KOBANİ eylemleri soruşturması kapsamında Mardin'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada Ahmet Türk ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya da serbest bırakılırken, eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.