‘Türkiye her zaman kardeşlerinin yanında’

AZERBAYCAN'IN Bağımsızlık Günü vesilesiyle Bakü'de temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde, Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aliyev, "Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın, sizin, Türk Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" dedi.

DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

TBMM Başkanı Şentop ise görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğunun derin tarihi temelleri olan ve ilelebet devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluk olduğunu belirterek, "Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır" dedi. Azerbaycan'ın hem tarihi hem de hukuki alanda haklılığını vurgulayan Şentop, "Biz Azerbaycan sadece dostumuz olduğu için desteklemiyoruz. Azerbaycan haklı olduğu için de destekliyoruz. Ermenistan Gence'de sivillere saldırarak savaş suçu işledi. Bu suçu bütün dünyanın görmesi lazım. Başta Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalı. Sessiz kalanlar suça ortak olurlar" diye konuştu. Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklılığını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğini söyledi.



TOP MERMİLERİYLE FABRİKA VURDULAR

ERMENİSTAN ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Ermeni ordusu son olarak Terter'e bağlı Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef aldı. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı. Ermeni ordusunun Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere düzenlediği topçu atışları nedeniyle 25 ev de zarar gördü.



78 YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurtarılan yerleşim yeri sayısının 78'e ulaştığını bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı" denildi.