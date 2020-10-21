Kıbrıs Türklerinin iradesi galip geldi

Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ersin Tatar oldu. Seçimde oyların yüzde 51.74'ünü alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Tatar, oyların 48.26'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geride bıraktı.



AKINCI SİYASETİ BIRAKTI

Kameraların karşısına çıkan Akın-cı, bu seçim sonuçlarının 45 yıllık siyasi hayatının da sonunu getirdi-ğini söyleyerek sürpriz bir kararla aktif siyasetten çekildiğini açıkladı. Seçim sürecinde birçok olumsuzluk-la karşılaştığını belirten Akıncı, seçi-min galibi Ersin Tatar'ı tebrik edip sonuçların Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



KKTC DEMOKRASİSİ KAZANDI

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla Türkiye'de tepkiyle karşılanan Akıncı'nın sandıkta uğradığı hezimet aslında bir bakıma Kıbrıs Türk halkının da kaderlerini Türkiye'den yana kullandıklarının kanıtı oldu. Kıbrıs Türkleri, sandık üzerinden kurulan ve Kıbrıs Adası'nda barışın garantörü olan Türkiye'yi saf dışı bırakmaya yönelik planları alt üst ederek halk iradesi üzerine başka güç olmadığını da dünyaya ispatladı. Seçimin ilk turuna gidilirken, KKTC kamuoyunda önemli tartışmaların başında Kıbrıs sorununun nasıl evrileceği, Türkiye ile ilişkiler ve Maraş bölgesinin belli bir kısmının açılmasına dair atılan adımlar çokça tartışıldı. Özellikle Maraş'ın sahil bölümünün Türkiye'nin verdiği destekle açılması belli bir kesim tarafından Ankara'nın seçimlere müdahalesi olarak gösterildi. Akıncı'yı destekleyen muhalefet partileri bu tarihi açılışa gölge düşürecek cinsten eleştirilerde bulundu. Ancak sonuç olarak tüm bu tartışmalara rağmen sandığa giden halk tercihini Tatar'dan yana kullandı. Tatar'ın ayrıştırıcı bir siyaset yürüteceği iddiasının da seçim sonuçlarının ardından ne kadar yersiz olduğu ortaya çıktı.





YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDILAR

Tüm siyasi argümanlarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Akıncı ve destekçileri ise Kıbrıs Türklerinin Akdeniz'deki varlığını uluslararası tüm platformlarda savunan bir Türkiye'nin desteğinin KKTC halkı tarafından vazgeçilmez ve hatta tartışmaya açık bir konu olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kaldılar.



EN FAZLA YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

YUNANİSTAN'DA yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekerek, "Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle, Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu, ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı" ifadelerini kullandı.



MARAŞ NEDEN BU KADAR TARTIŞILDI?

KAPALI Maraş'ın kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim Perşembe günü halkın kullanımına açıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dahi KKTC'ye bu kararından vazgeçme çağrısında bulunması aslında fotoğrafın bütününü daha kolay görmemizi sağlayabilir. Çünkü Barış Harekatı'ndan bu yana terk edilmek zorunda kalan KKTC'ye ait bu turizm merkezi, ülkenin uluslararası topluma açılmasını yani zincirlerini kırmasını sağlayabilir. Bu da tabiki en başta Rum Kesimi ve Yunanistan'ı rahatsız etti.





SUYU BİLE SEÇİM MALZEMESİ YAPTILAR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuri-yeti'nin (KKTC) su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla 2015'te hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi"nde geçtiğimiz aylarda büyük bir arıza yaşanmıştı. 2015'ten bu yana Mer-sin'deki Alaköprü Barajı'ndan dün-yada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Girne'deki Geçitköy Bara-jı'na aktarılan su bile seçim süreci-ne malzeme edilmiş, arızanın seçim süre-cinde giderilme-si Ankara'nın Kıb-rıs'a müdahalesi olarak yorumlan-mıştı.



ULUSLARARASI BASINDA GENİŞ YANKI BULDU

ULUSAL Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, yabancı basında da geniş yankı uyandırdı. Seçimlerle ilgili haberlerde, "Sert bir sağcı" olarak nitelenen Tatar'ın, Ankara ile yakınlığına dikkat çekildi. Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı. AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir şekilde desteklendiğini vurguladı.

MÜZAKERELERİ ETKİLEYEBİLİR

REUTERS ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti. Reuters ayrıca, Tatar'ın rakibi mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerinin ise gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.



DÜNYAYA AÇIK MESAJ

KIBRIS seçimlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendiren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini ifade etti. Çelik, "KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir" dedi.

ZÜMRÜT YILMAZ