Zengilan merkezine Azerbaycan bayrağı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor. Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Zengilan ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Bayrağımız dalgalanmaktadır" dedi.

HEDEFLER YOK EDİLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli- Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde operasyonların devam ettiğini belirtti. Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azeri mevzilerine saldırdığı, operasyonlar neticesinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" YARS çok namlulu roketatar, 1 D-30 obüs ve 5 askeri aracın imha edildiği bildirildi.



'ERMENİSTAN YÖNETİMİ AKLINI KAYBETMİŞ'

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Aliyev konuşmasında hiç kimsenin sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığına vurgu yaparak, "Şimdi dünyanın sözde suç örgütü tanımasını sağlamaya çalışıyorlar. Akıllarını kaybettiler. Kimsenin yapmayacağını anlamıyorlar. Bunu yapan her ülkenin Azerbaycan için dost ülke sayılamayacağını anlamıyorlar. Sadece dost bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağlarımızı keseceğiz. Bugün statükoyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Statüko yok dedim. Statükoyu yok ettik ve bunu doğru yaptık. Bu dersi onlar hayatları boyunca unutmayacaklar. Şimdi herkesten yardım istiyorlar" diye konuştu.