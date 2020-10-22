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Haberler Politika Erdoğan, Esayan’ın cenazesine katılacak

Erdoğan, Esayan’ın cenazesine katılacak

Erdoğan, Esayan’ın cenazesine katılacak
Giriş Tarihi: 22.10.2020

MİDE kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. KUMKAPI Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek törene Esayan'ın ailesi, sevenlerinin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kurmayları da katılacak. Erdoğan başkanlığında bugün Ankara'da yapılması planlanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı da cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. ESAYAN, kilisedeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. Esayan, geçtiğimiz cuma günü vefat etmişti.

HASAN AY

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