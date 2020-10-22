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Haberler Politika Eski HDP’li vekilin oğlu Amanoslar’da yakalandı

Eski ’li vekilin oğlu ’da yakalandı

Eski HDP’li vekilin oğlu Amanoslar’da yakalandı
Giriş Tarihi: 22.10.2020

HATAY Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan teröristin bir dönem Varto Belediye Başkanlığı ve 2008-2010 yıllarında BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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