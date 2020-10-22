İYİ Parti’de FETÖ’cü krizi mahkemelik oldu

İSTENMEYENLER listesi krizinin ardından "FETÖ'cü" krizi ile çalkalanan İYİ Parti'de dün önemli bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ortaya attığı FETÖ'cü iddiası sonrası dün Kavuncu, partili bir grupla birlikte İstanbul Adliyesi'ne gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Kavuncu'nun Özdağ'ın iddialarına ilişkin değerlendirme yaparken seçtiği kelimeler ise dikkat çekti. Adliye önünde basın açıklaması yapan Kavuncu, adını vermeden eleştirdiği Özdağ'dan, "söz konusu milletvekili" diye bahsetti. Kavuncu, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi için tüm il ve ilçe başkanlıklarının genel merkeze dilekçe hazırladığını söyledi. Özdağ'ın kendisine iftira attığını savunan Kavuncu, İstanbul'daki ilçe başkanlarının hemen hemen tamamı ile birçok il başkanının yanında olduğunu da söyledi.

BUĞRA Kavuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, Özdağ'ın kendisiyle ilgili FETÖ'cü açıklamasını hatırlattıktan sonra Özdağ'a ağır eleştirilerde bulundu. Kavuncu, siyasi kariyerinde umduğunu bulamayan Özdağ'ın, kendince gündeme gelmek ve buradan siyasi rant elde edebilme saikiyle hareket ettiğini öne sürerek hakaret suçundan yargılanmasını istedi.



AKSENER TEPKİ GÖSTERMİSTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir TV programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Özdağ olumlu ya da olumsuz bir FETÖ yorumunda yıllarca bulunmayan Kavuncu'nun bu tavrının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Özdağ'ın siyaset kulislerine bomba gibi düşen açıklamasına, Genel Başkan Meral Akşener tepki göstermiş ve suç duyurusunu işaret ederek "İspat şansı tanıyacağız" demişti.