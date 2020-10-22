  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Şehit Aybüke öğretmene vefa

Şehit Aybüke öğretmene vefa

Şehit Aybüke öğretmene vefa
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Dış mimarisiyle, üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan, toplam 8 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphanenin yapımı ,1.5 yılda tamamlandı. 16 milyon TL'ye mal olan kütüphane resmi açılışı için gün sayıyor.

KENDİSİ de şehit Aybüke Yalçın gibi müzik öğretmeni olan Melek Aydoğan, "Kütüphaneye şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verilmesine çok sevindik. Aybüke öğretmenin resmi de çok yakıştı. Bir eğitimci olarak çok beğendim. Bu, kütüphaneye gelen öğrenciler için de örnek olacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit Aybüke öğretmene vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA