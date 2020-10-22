Şehit Aybüke öğretmene vefa

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Batman merkeze bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan bölgenin en büyük halk kütüphanesine verildi. Dış mimarisiyle, üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan, toplam 8 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphanenin yapımı ,1.5 yılda tamamlandı. 16 milyon TL'ye mal olan kütüphane resmi açılışı için gün sayıyor.



KENDİSİ de şehit Aybüke Yalçın gibi müzik öğretmeni olan Melek Aydoğan, "Kütüphaneye şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verilmesine çok sevindik. Aybüke öğretmenin resmi de çok yakıştı. Bir eğitimci olarak çok beğendim. Bu, kütüphaneye gelen öğrenciler için de örnek olacak" dedi.