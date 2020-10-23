Azeri spiker gözyaşlarını tutamadı

AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı. Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı. Sunucu Mövsümova, memleketinin işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ve Şerur illeri yönünde Ermeni ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.