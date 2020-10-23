Cezaevlerinde ‘e-görüş’ dönemi

PANDEMİ koşullarında cezaevlerinde zorunlu yakın teması sınırlandıran, 'Akıllı Teknolojilerin Cezaevlerine Entegrasyonu Projesi' (E-Görüş) hayata geçti. İlk, Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kullanıma sunulan proje ile hükümlü ve tutuklular, yakınları ile cezaevlerine gelmeden görüntülü olarak görüşebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedefimiz, bu cihazların ülkemizdeki tüm cezaevlerine kurulması ve hükümlülerin hayatının evrensel insan haklarını önceleyen bir anlayışla kolaylaştırılması" dedi.