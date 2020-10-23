“CHP’de bölücü kimmiş herkes gördü”

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki gösterdi. İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu. Fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir?" dedi.

BUNU KİM SÖYLÜYOR

Muhalefetin 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen İnce, şöyle devam etti: "Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı 'Bize müdahale ediyorlar' şeklinde bir tavır koyuyorlar. Baktığımızda CHP'nin bir yetkilisi 'Ben Atatürk demem' diyorsa bunu kim söyletiyor. Peki kurultayın yetki vermediği kişileri, seçmediği kişileri aynı göreve iki satır yazıyla atıyorsan, bunu kim yapıyor. Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun başkasıyla ne alakası var. İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan kendine bakacaksın." İnce, "Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır. İktidarın karıştıracak takati yok. Biraz akıllı bir muhalefet olsa bunları göndereceğiz ama önce muhalefet kendine baksın. 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden bir an önce vazgeçmeleri lazım" diye konuştu.



'MUHALEFET ÖNCE KENDİNE BAKSIN'

İnce, "Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır. İktidarın karıştıracak takati yok. Biraz akıllı bir muhalefet olsa bunları göndereceğiz ama önce muhalefet kendine baksın. 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden bir an önce vazgeçmeleri lazım" diye konuştu.