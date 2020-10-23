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Haberler Politika Ermeni basınından Serdar Ortaç skandalı

Ermeni basınından skandalı

'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan , algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.

Ermeni basınından Serdar Ortaç skandalı
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" ve "Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor" başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç'ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı.

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