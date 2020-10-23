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Ermeni basınından Serdar Ortaç skandalı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020