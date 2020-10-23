Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" ve "Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor" başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç'ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı.
Ermeni basınından Serdar Ortaç skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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