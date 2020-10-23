  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika İstanbul’da DEAŞ’a darbe

’da ’a darbe

İstanbul’da DEAŞ’a darbe
Giriş Tarihi: 23.10.2020

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 13 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

OPERASYONA özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişinin yabancı uyruklu olduğu ve örgütsel faaliyetleri nedeniyle sınır dışı işlemleri başlatıldığı, Türk vatandaşı İ.Ç'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul’da DEAŞ’a darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA