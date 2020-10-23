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Haberler Politika İYİ Parti kurucusuna nefret soruşturması

İYİ Parti kurucusuna nefret soruşturması

İYİ Parti kurucusuna nefret soruşturması
Giriş Tarihi: 23.10.2020

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında, uzun süredir nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Mülteci haklarını savunan bir grup avukat tarafından yapılan suç duyurusunda, İlay Aksoy'un Fatih Belediye Başkan adayı olduğu dönemde "Fatih'i Suriyelilere bırakmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar astırdığı anımsatılarak, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarına sosyal medya üzerinden devam ettiği belirtildi. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, Aksoy hakkında soruşturma başlattı.

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