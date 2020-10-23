Karabağ’da referandum söz konusu değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev, Japonya'nın basın kuruluşu Nikkei'ye konuştu. Dağlık Karabağ'daki son duruma değinen Aliyev, "Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak.

BARIŞ GÜCÜ İÇİN ERKEN

Biz bunu hiçbir zaman kabul etmedik, müzakereler döneminde de kabul etmedik. Ve şimdi bölgenin büyük bölümünü geri almışken referandum söz konusu olamaz" dedi. Uluslararası gözlemciler veya barış gücünün temel ilkelerin bir kısmını oluşturduğunu hatırlatan Aliyev, "Barış gücü, çözüm sürecinde müzakere edilmesi gereken en sonuncu prensiptir. Barış gücü ve uluslararası gözlemcilerin kim olacağına Azerbaycan ve Ermenistan birlikte karar vermeli. Ama bu konuyu ciddi biçimde masaya yatırmadık. Barış gücünü konuşmak için erken, bu müzakerelerin son kısmında konuşulacak" ifadelerini kullandı.

20 KÖY KURTARILDI

Öte yandan Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycanİran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.