“S-400’ler tercih değil zorunluluk”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin yapılan test atışlarına ilişkin açıklama yaptı. Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer aldığını söyleyen Akar, "Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir" dedi. Akar ayrıca, "S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sistemi ihtiyaçlarına sadece Rusya'nın cevap verdiğini kaydeden Akar, "Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır. S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur" ifadelerini kullandı.



TSK'DAN ATEŞ SERBEST TATBİKATI

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi. Ateşin Gücü sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet, Karabağ'da öz toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkü'ne ithaf edildi.