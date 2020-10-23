‘Yüz yüze eğitime katılım sevindirici’

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde katılımın yüksek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımı bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Okuduğu ilkokul olan Gölbaşı Emirler İlkokulu'nda düzenlenen "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından soruları yanıtlayan Selçuk, "Salgının seyrine bağlı olarak sınıfları kademe kademe açacağız. Bunu da çok büyük bir kontrol içinde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.