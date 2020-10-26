DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irkçı paylaşımlarıyla tanınan Hollanda Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in skandal Erdoğan karikatürüne tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir" dedi.