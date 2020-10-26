Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başta Hollandalı ırkçı vekil olmak üzere Avrupa'da yükselen Türk ve Müslüman karşıtlığına tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

MACRON VE WİLDERS'E TEPKİ

Türkiye'nin demokrasi mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder. Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler kimi zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır. Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi, tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk. Şu an Fransa'nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.



BUNDAN PİŞMANLIĞIMIZ YOK

Bugün Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en fazla harcama yapan ülke de Türkiye. Bundan yana pişmanlığımız yok. Bu insanlara en zor zamanlarında kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Suriye'de 4 milyon civarında insana sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık. Libya'da meşru hükümetin yanında olduğumuz için destek beklerken iftiralarla dışlanmaya çalışıldık. Oradaki meşru hükümetin davetiyle oradayız. Biz Suriye halkının davetiyle oradayız. Zalim Esad işine gelenleri davet edebilir. Doğu Akdeniz'de hamleler geliştirirken engellemelere maruz kaldık. Kafkasya'da Azerbaycan'ın yanında olduğumuz için eleştirilere maruz kaldık.



KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ

Bazı Amerikalılar İlham kardeşime sizin yanında Türkiye var gerekirse yaptırım uygularız diyor. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma. S-400'leri geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz. Ben İHA'yı da SİHA'yı da Akıncıyı'da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum. Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam.



'YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURAMAYACAKLAR'

ÜLKEMİZİN demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen her mesafenin milyonlarca mazlum için sevinç kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Güçleri yetse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar" dedi.



446 KONUT SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, il kongresinin ardından Malatya'daki toplu açılış töreninde AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya'nın daima en önde olduğunu söyledi. "Türkiye'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya'da toplam 5 bin 34 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Bugün 446 konutu vatandaşlara teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut teslimini tamamlamış olacağız" dedi.

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