  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

27.10.2020, 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020,22:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

ERMENİSTAN ATEŞKESLERİ İHLAL ETMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.Ateşkesin üzerinden sadece 4 dakika geçtikten sonra Ermenistan ordusu, Terter'e ve bölgedeki köylere saldırı düzenlemişti.

Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA