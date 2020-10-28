‘Siyasi şizofren Macron ağzını kapatmalıdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa'da hızla yükselen İslam düşmanlığını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu eleştiren Bahçeli, "Cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuş. Almanya'daki camiye polis baskını adi bir suikast girişimidir. Macron akli melekelerini hepten kaybetmiş. Dinin sahibi Allah, peki Macron'un sahibi kim? Siyasi şizofren gerçeği öğrenmeli ya da ağzını kapatmalı" diye konuştu. Muhalefet partilerinin tehlikeli sokak edebiyatına da değinen Bahçeli, "Hodri meydan. Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokak serserilerine teslim edilmeyecek" dedi.