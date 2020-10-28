  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika ‘Siyasi şizofren Macron ağzını kapatmalıdır’

‘Siyasi şizofren Macron ağzını kapatmalıdır’

‘Siyasi şizofren Macron ağzını kapatmalıdır’
Giriş Tarihi: 28.10.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa'da hızla yükselen İslam düşmanlığını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu eleştiren Bahçeli, "Cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuş. Almanya'daki camiye polis baskını adi bir suikast girişimidir. Macron akli melekelerini hepten kaybetmiş. Dinin sahibi Allah, peki Macron'un sahibi kim? Siyasi şizofren gerçeği öğrenmeli ya da ağzını kapatmalı" diye konuştu. Muhalefet partilerinin tehlikeli sokak edebiyatına da değinen Bahçeli, "Hodri meydan. Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokak serserilerine teslim edilmeyecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Siyasi şizofren Macron ağzını kapatmalıdır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA