Türkiye’deki kiliselerden Fransa’ya büyük kınama

İslamiyet ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına bir tepki de Türkiye genelindeki protestan baptist kiliselerinden geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek kınama bildirisi yayınlayan Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Genel Başkanı Ertan Çevik, "Macron daha önce Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatürleri devlet kurumları binalarına yansıttırarak farklı bir inanca olan nefretini dışa vurmuş oldu.

Bizler nasıl kendi inancımıza ve kutsal değerlerimize yapılan saygısızlığı tasvip etmiyorsak, aynı şekilde başka inançlara ve o inancın kutsal değerlerine yapılan saygısızlığı da tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle Fransa'yı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u bu nefret dolu eylemleri nedeniyle kınıyoruz" dedi. Kınama bildirisine Adana Baptist Kilisesi, İzmir Menemen Agios Konstantinos Baptist Kilisesi, İstanbul Baptist Kilisesi, İzmir Buca Baptist Kilisesi ve Samsun Baptist Kilisesi de imza attı.



'PROVOKASYON SÜRÜYOR'

Kınama bildirisini kamuoyuna açıklayan Pastör Ertan Çevik, "Charlie Hebdo ile birlikte başlayan provokasyon devam ediyor. Bu düşünce özgürlüğü değil tam bir saygısızlık ve provokasyondur.

Bizim inandığımız kitapta 'İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Peygamberlerin söylediği budur" buyuruluyor.

Ülkeler ve halklar arasında barışın ve esenliğin hakim olması için dua ediyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN