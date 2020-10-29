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Haberler Politika 29 Ekim coşkusu sosyal medyada

coşkusu sosyal medyada

29 Ekim coşkusu sosyal medyada
Giriş Tarihi: 29.10.2020

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu yıl pandemi nedeniyle korona tedbirleri eşliğinde yapılacak. Tüm etkinlikler, İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak.

ÖZEL ŞOV VAR
GÜN boyu yapılacak kutlama programlarının yanı sıra, akşam saat 20.00'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu Konseri ile saat 21.00'de başlayacak özel şovlar da valilik hesaplarından yayınlanacak.

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