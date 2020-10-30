  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Kadıköy’de klasik otomobil konvoyu

’de konvoyu

Kadıköy’de klasik otomobil konvoyu
Giriş Tarihi: 30.10.2020

İSTANBUL Kadıköy'de klasik otomobiller Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutlamak için yollara çıktı. Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobilin katıldığı 'cumhuriyet' konvoyu vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy’de klasik otomobil konvoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA