Kadıköy’de klasik otomobil konvoyu

İSTANBUL Kadıköy'de klasik otomobiller Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutlamak için yollara çıktı. Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobilin katıldığı 'cumhuriyet' konvoyu vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.
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