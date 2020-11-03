ABD 46. başkanını seçiyor!

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Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde son oylar veriliyor. Tarihin en yüksek katılımlı seçimi olması beklenen 2020 ABD Başkanlık Seçimi dışında Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de belirlenecek.

İLK SONUÇLAR GELDİ

Amerikan seçimlerinde geleneksel olarak oylamanın ve sayımın en erken başlayıp tamamlandığı New Hampshire eyaletinin iki küçük kasabadan ilk sonuçlar geldi. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

BIDEN'IN EKİBİ: KAZANIYORUZ

Joe Biden'ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O'Malley Dillon "Kazanmakta olduğumuz açık" dedi. Gazetecilere brifing veren Dillon, seçim sonuçlarının bu gece netleşeceğine inandıklarını söyledi; seçimi kazanmak için gereken 270 delegeye hangi eyaletlerde kazanarak ulaşabileceklerine dair bir yol haritası çizdi.

Dillon, 20 delegesi bulunan ve bu seçimin kilidi olarak görülen Pennsylvania'da 'önde olduklarını' ama bu eyalette ve Florida'da kaybetseler bile, 270 sayısına ulaşacaklarını söyledi. Dillon, Michigan ve Wisconsin'ın yanı sıra Kuzey Carolina veya Arizona'dan birini kazanmaları halinde sandıktan kendilerinin çıkacağını belirtti.

TRUMP: 3 EYALETTE İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'daki kampanya merkezini ziyaret ediyor. Trump, bir gazeteciden gelen soruya yanıtında, "Henüz bir yenilgi veya zafer konuşması hakkında düşünmüyorum" dedi. Trump, "Kazanmak kolaydır. Kaybetmek hiçbir zaman kolay değildir - benim için değil" diye konuştu.

ABD Başkanı, Florida, Arizona ve Teksas gibi kilit eyaletlerde iyi gittiklerini savundu.