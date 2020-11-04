DASK’ı hatırlatmayan banka zararı karşılayacak

KONUT kredisi kullandığı bankanın, süresi bitmesine rağmen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta poliçesinin yenilenmesi için kendisine haber vermediğini öne süren Van'da yaşayan bir vatandaş soluğu mahkemede aldı. 2011 depreminde evinin zarar gördüğünü belirten mağdur tüketiciye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Kredi kullanım aşamasında banka şubesi ve sigorta şirketi konut için DASK poliçesi düzenledi. Ancak poliçenin 1 yıllık teminat süresinin bitmesine rağmen ne banka şubesi ne de sigorta acentası, konut kredisi kullanan daire sahibini bilgilendirmedi. Tüketici Mahkemesi toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, poliçenin yenilenmemesinde davacının da yüzde 50 oranında müterafik kusuru bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile 40 bin 695,95 TL'nin davalı bankadan tahsiline, davalı DASK aleyhine açılan davanın reddine hükmetti. Temyizde Yargıtay 17. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza atıp bankayı kusurlu buldu.