‘Bölen değil birleştiren olacağım’

Başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi. Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım" ifadesini kullandı.

TANSİYONU DÜŞÜRME ZAMANI

KONUŞMASINDA Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anladığını ve kendisinin de bugün kadar iki kez kaybettiğini kaydeden Biden, "Birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız' diye konuştu. Korona virüs ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlama zamanının geldiğini belirten Biden, "Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım" dedi.