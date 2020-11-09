‘Kardeşlerimizin sevinci sevincimizdir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İl Kongresi'nde partililere seslendi. Konuşmasına, Ermenistan tarafından işgal edilen, 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik ederek başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



SABRETTİLER ZAFERE ULAŞTILAR

30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.

Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.



MİLLET YOKSA BİZ DE YOKUZ

AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletin kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim halkla arasına duvarlar örerse kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine dallarımızı salacağız. Bu millete efendi değil hizmetkar olma gayreti içindeyiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız'

KOCAELİ'YE 18 MİLYAR YATIRIM

Kocaeli'ye son 18 yılda 18 milyar tutarında yatırım yaptık. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Gebze-Halkalı banliyö tren hattını tamamlayarak, Gebze'yi Marmaray'la boğazın altından İstanbul'un Avrupa yakası ile buluşturduk. Durmak yok yola devam dedik, aynen yola devam.



'DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ'

KONUŞMASINDA İzmir depreminin ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattığını söyleyen Erdoğan, "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Esnafa da 2 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor. İzmir'de depremden zarar gören esnaflarımızın Halkbank, Ziraat Bank kredileri 1 yıl erteleniyor. Esnafa 50 bin TL hibe destek veriyoruz. Eşyalarını alamayanlara 30'ar bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Hasar tespit çalışmaları salı günü bitecek. Birkaç hafta içerisinde deprem konutlarına başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut yapılacak. 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz ödemeyle hak sahiplerine verilecek. İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir" ifadelerini kullandı.

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