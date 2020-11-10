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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı seçilen 'a tebrik mesajı gönderdi

Başkan , Başkanı seçilen 'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Seçim başarınızı tebrik ediyorum. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi

10.11.2020, 18:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020,18:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

"ABD İLE YAKIN ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Erdoğan mesajında, "Seçim başarınızı tebrik ediyorum. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek. Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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