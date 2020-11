CHP’ye Atatürk askeri göndermesi

Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) partileşme çalışmalarını hızla sürdüren Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, ilk ziyaretini Yeni Asır'a yaptı. Depremzedeleri ziyaret için İzmir'e gelen Sarıgül, CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk'ün askeri değil yoldaşıyız" sözüyle vücut bulan anlayışa gönderme yaparak, "Biz, İzmir ve Ege, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyarız. Biz kesinlikle Atatürk'ün yoldaşı değil askeriyiz" dedi.



BİZİM İTTİFAKIMIZ MİLLETLE

Sarıgül, "Çünkü TDH ve İzmirli yurttaşlarım bilirler ki, 26 Ağustos gecesi Afyon olmasaydı, Kocatepe olmasaydı, biz bugün başka noktalarda olurduk. İkincisi o askeri zaferin sonucunda İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmamış olsaydı biz bugün 50 İslam ülkesi içerisinde çok farklı bir noktada olurduk. Cumhuriyet, demokrasi diyorsak, inançlara saygılı laiklik diyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya borçluyuz. TDH'de görev alan binlerce kardeşim Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyuyor" diye konuştu. Sarıgül, CHP'den ayrılarak parti kurması beklenen Muharrem İnce ile ittifak kurup kurmayacaklarıyla ilgili soruya ise, şu cevabı verdi: "Ne kadar çok parti kurulursa demokrasi o kadar şenlenir. Her görüşe saygımız var. Şahıslarla hiçbir zaman ittifak yapmayız. Bizim en büyük ittifakımız milletimizledir." Sarıgül, partilerine milletvekillerinden katılım olup olmayacağı yönündeki soruya da şöyle cevap verdi: "Bizim partimize gelecek olan vekillerin kararını ben veremem. TDH genel başkan partisi değildir. Bizim partimizin yetkili organları otururlar konuşurlar, verecekleri karar neyse ona uyarız. Çünkü ben Genel Başkanlığa aday değilim, ben gençlik kolları başkanı olarak kalmak istiyorum. TDH hepimizi kucaklayacak." TDH'nin işleyen demokrasi, devlet ve siyaset anlayışıyla yola çıktığını ifade eden Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde TDH'nin tüzüğünü, programını, ülkemizle ilgili yepyeni görüşlerini açıkladığımız zaman herkes diyecek ki, 'Neredeydiniz, geç kaldınız, iyi ki geldiniz diyecek" dedi.





TDH'DE İŞLEYEN SİYASET

TDH'nin gündeminde CHP gibi hiçbir siyasi parti olmadığını ifade eden Sarıgül, "TDH her siyasi partiye saygı duyar ve demokrasinin göstergesi görür isim ve şahısların üzerinde asla oynamaz. TDH'nin ana ilkeleri vardır. O ana prensiplerinden bir tanesi de inançlara saygılı laiklik ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktır. Şöyle bakıyorsunuz demokraside her 10 yılda bir kesintiler var. Her 10 yılda askeri veya ekonomik darbeler var. Demokrasi işlerse bunların hiçbiri olmaz. TDH'de işleyen demokrasi olmazsa olmaz. TDH'de işleyen siyaset olacak. TDH milletimizi oyuna dahil edecek ve işleyen siyaset TDH'de en önemli noktada olacak" dedi.





'YENİ ASIR YAZIYORSA DOĞRUDUR'

YENİ Asır'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyen Sarıgül, "İzmir'e gelince Yeni Asır'a uğramadan olmaz. Yeni Asır, İzmir ve Ege'nin temel taşıdır. Yerel basında demokrasinin ilk basamağıdır, Yeni Asır yazıyorsa doğru yazar. Ege deyince akla gelendir" diye konuştu.



İZMİR İL BAŞKANI AKİF AKAR

PARTİLERİNİN İzmir İl Başkanı'nın Akif Akar olduğunu da açıklayan Sarıgül, "Bilgisi ve becerisiyle çok güvendiğim ahde vefasına çok önem veren Akif Başkanım, kurucu il başkanımız olacak. Kendisi geçtiğimiz dönemde de TDH'de önemli görevler almıştır. Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır" diye konuştu.



GENÇLER SARI RENK GİYECEK

MUSTAFA Sarıgül, "TDH'de gençler sarı giyecek, kadınlarımız mor giyinecek. Ana kademe yani partide daha yaşlı olanlar ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden kırmızı beyaz giyecekler. Tüzüğümüz de böyle olacak" diye konuştu.

