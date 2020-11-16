Emniyet ve MİT’ten DEAŞ operasyonu

ANKARA Emniyeti ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı. Yapılan incelemede 2 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Tutuklanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST PKK'NIN 1 NUMARASI

TUNCELİ'DEKİ Ahpanos Vadisi bölgesinde, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi olarak bilinen terörist Sürgeç'in birçok saldırının faili olduğu ve örgütten kaçan teröristleri infaz ettiği tespit edildi.