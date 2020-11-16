Paşinyan’a suikast girişimi iddiası

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi. Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ'daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Paşinyan'ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürüldü.

BAKÜ'DEN 10 GÜN EK SÜRE

Olayla doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve bir komutanın gözaltına alındığı ifade edildi. Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte son kez ayin düzenledi. Öte yandan Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.