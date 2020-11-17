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Başkan disipline sevk edildi

Başkan Serdar Aksoy disipline sevk edildi
Giriş Tarihi: 17.11.2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. İzmir İl Başkanlığı'nın Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti incelediğini ve daha önce 3 milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, "Milletvekillerimiz incelemelerini tamamlayıp kapsamlı bir rapor hazırladı. Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasını yaptı. Aksoy hakkında çeşitli suçlamalar olduğu da iddia edildi.

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