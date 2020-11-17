Erdoğan, Kabine’ye başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda ekonomideki gelişmeler en önemli gündem maddesi olacak. Üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal istikrarı sağlamak için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

GEÇTİĞİMİZ hafta göreve atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, toplantıya ilk kez katılacak. Toplantıda ayrıca yeni tip korona virüsle mücadelede atılacak adımlar ve Doğu Akdeniz, Libya'daki son durum ele alınacak.

AZERBAYCAN TEZKERESİ MECLİS'E GÖNDERİLDİ

AZERBAYCAN'A asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiğine vurgu yapılan tezkerede, şu ifadeler kullanıldı: "TÜRKİYE uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde Azerbaycan'a toprak bütünlüğü haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek vermiştir.

BÖLGE HALKLARININ YARARINA

AZERBAYCAN'IN belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde TSK personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapması 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan karşılıklı yardım anlaşması uyarınca ülkemizin taahütlerine uygun, bölge halklarının da huzur ve güvenliği yararına olacağı değerlendirilmektedir."



HASAN AY