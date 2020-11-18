“İyi Parti’de milliyetçi ve Atatürkçüler tasfiye ediliyor”

SON günlerde yaşanan ihraç ve istifalarla gündeme gelen İyi Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz Şubat ayı içinde yaptığı yazılı açıklamada İyi Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak hayallerinin yıkıldığını belirtmişti. Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanı'nda en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu durumda bir sakınca görmediğini ifade eden Ok, yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

AKŞENER'İN GİZLİ AJANDASI

Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittiğini aktaran Ok, "Sayın İmamoğlu seçimden hemen onra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağı-mız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir or-taklık yaptığının meydana dökülme-siydi. O günlerden itibaren partimin kuruluş aşamasındaki çizgisinden çıktığı için istifa ettim. Bizim partimizde Milliyetçiler ve Atatürkçüler kim varsa, teker teker yıpratılarak saf dışı bırakılıyor. Sayın Akşener'in gizli ajandası ortaya çıktı. Kim konuşuyor, kim demokratik hakkını koruyorsa ihraç ediliyor. Susarsan koltuğunu korursun haline geldi. Okyanus ötesinden gelen talimatla düğmeye basıldı ve operasyon başlatıldı" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL